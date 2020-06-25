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Dışişleri'nden , Güney Kıbrıs Rum Yönetimi  ve 'ye tepki!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: " ’ın Yüksek Temsilcisi Borrell ile birlikte dün Türk-Yunan sınırında sarf ettiği sözler, her şeyden önce Yunanistan’ın sığınmacılara yönelik insan hakları ihlallerini ve suçlarını AB şemsiyesi altında örtbas etme çabasının yeni bir tezahürüdür. AB Komisyonu’nun buna ortak olması ise ibret vericidir."

Giriş Tarihi: 25.6.2020 09:50 Son Güncelleme: 25.6.2020 10:01 ABONE OL
Dışişleri'nden Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi  ve AB'ye tepki!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un açıklamaları şu şekilde;

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile birlikte dün Türk-Yunan sınırında sarf ettiği sözler, her şeyden önce Yunanistan'ın sığınmacılara yönelik insan hakları ihlallerini ve suçlarını AB şemsiyesi altında örtbas etme çabasının yeni bir tezahürüdür. AB Komisyonu'nun buna ortak olması ise ibret vericidir.Sınırımızda bu açıklamaları yapanlara Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Mijatovic'in "Mültecilerin onurunu korumanın üye devletlerin saygı göstermek zorunda olduğu ahlaki ve hukuki bir yükümlülük olduğuna" ilişkin açıklamasını bir kez daha hatırlatıyoruz.

AB ve Yunanistan'ı, ülkemizi suçlamak yerine bir kez daha kendi ahdi sorumluluklarını yerine getirmeye, sığınmacıların haklarına saygı göstermeye davet ediyoruz.

Dışişleri Bakanı Dendias'ın Ege ve Doğu Akdeniz konusundaki ifadeleri ise gerçeklikten tamamen kopuktur. Yunanistan, GKRY ile birlikte, Türkiye'yi kendi kıyılarına hapsedebileceği ve bunun uluslararası hukuka uygun olduğu rüyasından artık uyanmalıdır.

Türkiye'ye karşı şer ittifakları kurma ve AB'yi suiistimal etme teşebbüslerinin Yunanistan'a bir faydası olmaz.

Bunun yerine, Türkiye'nin meşru hak ve çıkarlarına saygı göstermeli; meselelerini bizi şikayet ederek ve başkalarından medet umarak çözmek yerine, bizimle konuşarak çözmeye çalışmalıdır. Uluslararası hukukun ve komşuluğun gereği de budur.

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Dışişleri'nden Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi  ve AB'ye tepki!
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