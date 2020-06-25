İsrail’den TİKA provokasyonu

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde Müslümanlara ait Yusufiye Mezarlığı'nın duvarındaki, üstünde Türk bayrağının da bulunduğu Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'na (TİKA) ait tabelaları söktü.Türkiye bu provokasyona sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İsrail polisinin, TİKA tabelasını sökmesi, dünyanın her yerinde mazlumların sığınağı olan ay yıldızlı bayrağımıza duyduğu derin öfkenin bir tezahürüdür" değerlendirmesinde bulunurken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu Türkiye'ye yönelik açık provokasyondur" ifadesini kullandı.Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Güvenlik Konseyi'nin israil-Filistin sorununu görüştüğü oturuma yazılı bir beyan göndererek, İsrail hükümetine yasa dışı yerleşim birimlerini ve yasa dışı ilhak planlarını durdurması çağırısı yaptı.