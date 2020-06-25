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Başbakanı , yöneticisinin salıverilmesi çağrılarını reddetti

Başbakanı Justin , yöneticisinin salıverilmesi yönündeki çağrıları reddetti. Huawei'nin yöneticisinin salıverilmesi çağrılarını rededen Trudeau, böyle bir adımın, yurt dışındaki Kanada vatandaşlarını gelişigüzel tutuklanma tehlikeleriyle karşı karşıya bırakabileceğini belirtti.

AA
Giriş Tarihi: 25.6.2020 23:12 Son Güncelleme: 25.6.2020 23:13 ABONE OL
Kanada Başbakanı Trudeau, Huawei yöneticisinin salıverilmesi çağrılarını reddetti

BBC'nin haberine göre, Ottawa'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trudeau, Çinli telekomünikasyon devi Huawei'in Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun ABD'ye iade davasına müdahale etme çağrılarını geri çevirdiğini söyledi.

Trudeau, Çin'in iki Kanada vatandaşını tutuklamasını üzüntüyle karşıladıklarını söyledi.

Huawei'nin yöneticisinin salıverilmesi çağrılarını rededen Trudeau, böyle bir adımın, yurt dışındaki Kanada vatandaşlarını gelişigüzel tutuklanma tehlikeleriyle karşı karşıya bırakabileceğini belirtti.

Trudeau, herhangi bir dış gücün, Kanadalıları tutuklayarak siyasi baskı uygulayabileceğini düşünmesi durumunda yurt dışındaki tüm vatandaşların savunmasız kalacağını kaydetti.

Mıng, Kanada tarafından Aralık 2018'de İran'a yönelik ticari yaptırımların olası ihlallerine bağlı olarak ABD'nin suçlamaları nedeniyle tutuklanmıştı.

Kanada vatandaşı Michael Kovrig ve Michael Spavor ise Mıng'in tutuklanmasının ardından Çin'de gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Eski diplomat Michael Kovrig, devlet sırları ve istihbaratını denizaşırı güçler için toplamak, iş adamı Michael Spavor da denizaşırı güçlere devlet sırlarını yasa dışı şekilde sağlamakla suçlanmıştı.

Trudeau, Kovrig ve Spavor'un yargılamalarının Mıng ile "doğrudan bağlantılı" olduğunu söyleyerek Pekin'i "keyfi tutuklamalara" son vermeye çağırmıştı.

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Kanada Başbakanı Trudeau, Huawei yöneticisinin salıverilmesi çağrılarını reddetti
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