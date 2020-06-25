Pakistan’da ‘Diriliş Ertuğrul’ hayranlığı

Pakistan devlet televizyonu PTV'de yayımlanmaya başlayan Diriliş Ertuğrul dizisinin etkisi büyüyor. Başbakan İmran Han'ın isteğiyle Urduca dublajlı yayımlanan dizi, ülkede izleyicilerin en çok konuştuğu yapımlar arasına girdi. PTV yöneticisi Amir Manzur, Pakistan'da hiçbir dizinin Diriliş Ertuğrul kadar etki yaratmadığını söyledi. Lahor kentinde Ertuğrul Gazi'nin iki heykeli birden dikildi. Heykellerin dikilmesini sağlayan Muhammed Çima, "Heykel bize Osmanlı saltanatına olan sevgimizi ve Ertuğrul'un Müslümanalara saygı getiren cihatlarını hatırlatıyor" dedi.