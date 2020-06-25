Şans buna denir

Kanada ve ABD'li iki şanslı adam, çıkma ihtimalinin son derece az olduğu loto ikramiyelerini 2'şer kez kazandı... Kanada'nın Quebec bölgesinde yaşayan Michel Bordeleau, bu ay Lotto Max'ten bir piyango bileti aldı. Kazananın açıklandığı gün biletini kontrol eden Bordeleau, tüm rakamların tuttuğunu görünce şaşkınlık yaşadı. Rakamları birkaç kez kontrol edip eşine de doğrulatan Bordeleau, 15 milyon Kanada doları (yaklaşık 75 milyon lira) olan büyük ikramiyenin sahibi oldu. Talihin ikinci kez yüzüne güldüğünü belirten Bordeleau, 2010'da da 25 milyon Kanada doları ikramiyenin 11 kazananından biri olmuştu. İki bileti de aynı bayiden alan Bordeleau sayesinde loto bayisi de ikinci kez komisyon alma şansına sahip oldu.ABD'nin Michigan eyaletinde yaşayan 50 yaşındaki Mark Clark'a ise 3 yılda iki kez 4 milyon dolarlık (yaklaşık 27.4 milyon lira) ikramiye çıktı. Michigan Lottery'den bilet alan Clark, kuponu babasının 10 yıl önce kendisine verdiği metal parayla kazıdı. Rakamları kontrol edince 4 milyon dolar kazandığını gören Clark, bunun babasının şansına olduğunu dile getirdi. Bir yıl önce sağlık problemleri nedeniyle babasını kaybeden Clark, "Bu parayla ona yardım edemiyorum ama bu şanslı para benim için çok özel" dedi. Clarck, 2017'de de başka bir oyundan 4 milyon dolar kazanmıştı.