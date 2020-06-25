Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Senegal Cumhurbaşkanı Sall karantinaya alındı

Sall karantinaya alındı

, yeni tip korona virüs (Covid-19) tespit edilen bir kişi ile temasa geçmesinin ardından tedbir amacıyla karantinaya alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 25.6.2020 10:23 ABONE OL
Senegal Cumhurbaşkanı Sall karantinaya alındı

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, yeni tip korona virüs (Covid-19) tespit edilen bir kişi ile temasa geçmesinin ardından tedbir amacıyla karantinaya alındı.

Senegal Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 58 yaşındaki Cumhurbaşkanı Macky Sall'in yeni tip korona virüs (Covid-19) teşhisi konulan bir kişiye temasa geçtiğinin öğrenilmesinin ardından karantinaya alındığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Sall'in test sonucunun negatif çıktığı ve tedbir amacıyla 15 gün süreyle karantinada kalacağı duyuruldu. Sall'in temasa geçtiği kişinin kimlik bilgisi ise açıklanmadı. Cumhurbaşkanı Sall'in kardeşi de bir ay önce Covid-19 tedavisi görmüştü.

Öte yandan Senegal'de şu ana kadar 93 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede toplam 6 bin 129 kişide Covid-19 tespit edildi.

Kovid-19'a karşı yeni aşı adayının klinik denemelerine başlandı Son Dakika Haberleri | Corona virüsü vaka sayısı: 25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı? Son dakika: Şoke eden corona virüs uyarısı!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Senegal Cumhurbaşkanı Sall karantinaya alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA