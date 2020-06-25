Son dakika haberi: Brezilya'da sevgilisini öldürtüp köpeklere yediren futbolcudan skandal paylaşım! Tepki yağıyor...

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Brezilyalı eski futbolcu Bruno Fernandes, yerel bir köpek bakımevinin tanıtımı için Pitbull cinsi köpeklerle poz verdi. Birçok sosyal medya kullanıcısı futbolcunun paylaşımına tepki gösterdi. Brezilya'da 2013 yılında kiralık bir katile sevgisilisini öldürterek, cesedini köpeklere attıran CR Flamengo Spor Klubü eski kaptanı Bruno Fernandes, tartışmalı bir paylaşıma imza attı.

2013 yılında sevgilisini azmettirmekten 22 yıl hapis cezasına çaprtırılan Fernandes, iki Pitbull cinsi köpek ile birlikte fotoğrafını paylaşarak "Dün inanılmaz bir köpek bakımevini tanımaktan harika bir zevk aldım" diyerek, köpek bakımevine teşekkür etti. Bunun üzerine birçok sosyal medya kullanıcısı sevgilisinin öldürülmesi ve köpeklere yedirilmesinden sorumlu olan Fernandes'in bu paylaşımına tepki gösterdi.