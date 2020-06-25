Tanzanya'da bulduğu taşlarla bir gecede milyoner oldu

Tanzanya'da yaşayan bir madenci ülkedeki en büyük iki tanzanit taşını hükümete satmasının ardından bir gecede milyoner oldu.



BBC'ye konuşan ve 30'dan fazla çocuğun babası olan Laizer, "Yarın büyük bir parti olacak" dedi.

20 YIL İÇİNDE TÜKENEBİLİR



Tanzanit yalnızca ülkenin kuzeyinde çıkıyor ve gelecek 20 yıl içinde tükeneceği düşünülüyor. Yeşil, kırmızı, mor ve mavi tonlarında bulunabilen taş süs eşyası yapımında kullanıyor. Taşın fiyatı, renginin özelliğine ve berraklığına göre değişiyor.





Tanzanit taşından bir görünüm.

Bununla birlikte, Laizer, 9,2 ve 5,8 kilogram ağırlığındaki taşları geçen hafta çıkardı, ancak dün Manyara bölgesinde düzenlenen ticaret fuarında sattı. Ülkede şu ana kadar çıkarılan en büyük taşın ağırlığı 3,3 kilogram olarak kayıtlara geçmişti.

DEVLET BAŞKANINDAN TEBRİK TELEFONU



Diğer taraftan Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, Laizer'e telefon ederek keşfi dolayısıyla kutladı. "Bu durum küçük çaplı madencilerimizin öneminin ve Tanzanya'nın zenginliğinin bir kanıtı" açıklamasını yaptı. Magufuli 2015 yılında madenciliğin güvenliğini sağlayacapi ve hükümetin gelirini maden kaynaklarıyla artıracağını söylemesinin ardından devlet başkanı seçilmişti.

Laizer kazandığı parayla okul ve AVM inşa edeceğini söyledi.

ALIŞVERİŞ MERKEZİ VE OKUL İNŞA EDECEK

52 yaşında olan ve dört eşi bulunan Laizer, kazandığı parasıyla bir okul ve alışveriş merkezi inşa edeceğini açıkladı.



"Bir alışveriş merkezi ve okul inşa etmek istiyorum. Evimin yanında adımı taşıyan bir okul yaptıracağım. Mahallemde çocuklarını okula yollamak için yeterli gelire sahip olmayan çok fazla insan yaşıyor. Ben eğitim almadım ama işlerimi profesyonelce yürütmek istiyorum. Çocuklarımın da işlerinde uzman ve yetkin olmasını istiyorum" diyen Laizer, hayat tarzında bir değişikliğe gitmeyeceğini sahip olduğu ve 2 bin ineğe bakmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

TANZANİT TAŞI NEDİR?

Çok değerli bir taş olmasıyla tanınan tanzinit taşı, 1967 yılında Tanzanya'da keşfedilmiş, ismini de buradan almıştır. Tanzanit, Zoisit taşının az bulunan alt türüdür.

Dünyanın başka bir bölgesinde de bulunmamaktadır. Ancak saydam Zoisitin belirli sıcaklıkta ısıtılmasıyla da oluşturulabilmektedir.

Saf haliyle saydam veya yarısaydamdır. Bünyesinde Kalsiyum, Alüminyum, Silisyum, Oksijen ve Hidrojen ile çok az miktarlarda olmak üzere Demir, Manganez, Magnezyum, Krom, Titanyum, Sodyum, Vanadyum, Stronsiyum ve Su bulunur.

Değişik açılardan bakıldığında taşın 3 farklı renkt olduğu görünür. Parlak ışıkta bakıldığında mavi ile mor arasında renk değişimi meydana gelir.

Dünyanın en nadir değerli taşları arasında gösterilen tanzanit madenlerinin 20 yıl içinde tamamen tükenebileceği düşülünüyor.