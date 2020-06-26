ABD’de koronavirüs vaka ve ölü sayısında yeniden artış endişelendiriyor

Ülke genelinde haziran başına kadar uygulanan "evde kal" talimatının kaldırılması ve işletmelerin açılması üzerine, özellikle güney ile batı eyaletlerinde vaka ve ölü sayılarında hızlı artış görüldü.

Kovid-19 verilerini derleyen Worldometer sitesine göre ABD'de son 24 saatte vaka sayısı 42 bine yaklaşırken, can kaybı da 2 bin 500'u geçti.

Ülkede salgının en fazla artış gösterdiği eyaletlerden Teksas'ta Vali Gregg Abott, ekonominin açılması kararını geri çekerek barların kapatılması ve restoranların da kapasitelerinin düşürülmesi emrini verdi.