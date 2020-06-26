Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Son dakika haberi: ABD yine terör örgütü YPG/PKK'ya sahip çıktı! Amerika'dan YPG/PKK'ya 21 milyon nakdi yardım!

Son dakika haberi: yine terör örgütü /'ya sahip çıktı! Amerika'dan YPG/PKK'ya 21 milyon nakdi yardım!

, Suriye'de terör örgütleri ile iş birliği yapmaya devam ediyor. Edinilen son dakika habere göre; Beşşar Esad rejimi ve destekçilerine yönelik yaptırımı öngören "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası"nın yürürlüğe girmesi ile birlikte ABD'li yetkililer yasadan etkilenmemesi için terör örgütü /'ya 21 milyon dolar nakdi yardımda bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 26.6.2020 11:10 Son Güncelleme: 26.6.2020 11:34 ABONE OL
Son dakika haberi: ABD yine terör örgütü YPG/PKK'ya sahip çıktı! Amerika'dan YPG/PKK'ya 21 milyon nakdi yardım!

Beşşar Esed rejimi ile destekçilerine yaptırım öngören "Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası"nın yürürlüğe girmesinin ardından ABD'li yetkililer, terör örgütü YPG/PKK'ya destek amaçlı 21 milyon dolar verdi.

Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Esed rejimi ile destekçilerine yaptırım öngören Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası'nı 17 Haziran'da uygulamaya koyan ABD, terör örgütü YPG/PKK'ya sahip çıktı.

ABD'li yetkililer, söz konusu yasadan etkilenmemesi için YPG/PKK'ya 21 milyon dolar nakit yardımında bulundu.

Yasanın yürürlüğe girmesinden bir gün sonra maddi destekle rahatlayan terör örgütü, işgalindeki bölgelerde ödediği maaşlara yüzde 150 oranında zam yaptı.

Kaynaklar, bu yardımın tek sefere mahsus olmadığını belirterek, ABD'li yetkililerin, terör örgütünün ihtiyaç duyması halinde benzer destekler sağlamayı vadettiğini aktardı.

ABD DIŞİŞLERİ İNKAR ETTİ, KOALİSYON NET YANIT VEREMEDİ

AA'nın örgüte yardım konusunu sorduğu ABD öncülüğündeki DEAŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Sözcülüğü, konunun muhatabı olarak ABD Dışişleri Bakanlığını gösterdi. ABD Dışişleri ise AA'ya konuyla ilgisi olmayan genel nitelikli bir açıklama iletti.

AA'nın, Koalisyona yeniden "SDG'ye (YPG/PKK) doğrudan mali yardımda bulundunuz mu?" sorusunu yöneltmesi üzerine Sözcü Albay Myles Caggins, SDG adını kullanan YPG/PKK'ya yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) önleme ve sağlık yardımı için 1,2 milyon dolar verdiklerini belirtti.

Caggins'e, "Aylar önceki sağlık yardımları değil Sezar Yasası nedeniyle nakit para yardımında bulundunuz mu?" diye sorulması üzerine ise devreye ABD Dışişleri Bakanlığı girdi. Bakanlık kendilerinin örgüte herhangi bir maddi yardımda bulunmadığını kaydetti.

Böylece ABD öncülüğündeki Koalisyon, AA'nın tespit ettiği son nakit yardımına ilişkin doğrudan ve net açıklama yapmaktan kaçındı.

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan, ABD'nin Terörizm Raporu'na tepki! ABD'nin terör örgütleri ile işbirliğini teyit etmektedir

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: ABD yine terör örgütü YPG/PKK'ya sahip çıktı! Amerika'dan YPG/PKK'ya 21 milyon nakdi yardım!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA