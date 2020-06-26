Güney Kıbrıs'ın yeni Adalet Bakanı’nın müstakbel kayınvalidesi Kıbrıslı Türk çıktı

Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis önceki gün kabinede yaptığı değişikliğinde Adalet Bakanı olarak Emily Yiolitis'i atadı. Yiolitis'in Bakan olarak atanmasından ardından gündeme ünlü televizyoncu sevgilisi Chrysanthos Tsouroullis ile gündeme geldi.Sosyal medyada, "Rum Bakan'ın müstakbel kayınvalidesi Türk", "Bizden biri. Güney Kıbrıs'ın Adalet Bakanı yengemiz çıktı" yorumlarına neden oldu. Demirören Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre, Kıbrıslı Türk Nuray Osman 1974 Kıbrıs Türk Barış Harekatı'ndan sonra Güney Kıbrıs'ta kaldı. Burada bir doktor olan Yannis ile tanıştı. İkili daha sonra evlendi. Nuray ile Yannis'in, biri kız iki çocukları oldu. Chrysanthos adını verdikleri oğlu, Güney Kıbrıs'ta gazetecilik yapıyor.

'DAMAT TELEVİZYONDA CEO'

Chrysanthos, bir Rum ile evlendi. Ancak eşinin gazeteciliği bırakma ısrarı sonrasında ikili boşandı. Chrysanthos, 3 yıl önce bir etkinlikte ise Emily ile tanıştı. Güney Kıbrıs'ta sağ kesimi temsil eden Sigma TV'de CEO olarak görev yapan Chrysanthos'un Emily ile bu yaz evlenmeyi planladıkları öğrenildi.

RUM BAKANIN MÜSTAKBEL KAYINVALİDESİ DHA'YA KONUŞTU

DHA'ya konuşan anne Nuray Osman, oğlunun çok başarılı bir televizyoncu olduğunu söyledi. "Oğlum çok çalışkan biridir. Eşim öldükten sonra onlar sayesinde ayaktayım" diyen Nuray Osman, Emily'in Bakan olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.