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Koronavirüste korkutan tablo! O ülkeler 2. dalga ile karşı karşıya

Yeni tip (Kovid-19) salgınında aralarında , ABD, ve 'ın da bulunduğu ülkelerin ikinci dalga tehlikesiyle karşı karşıya olduğu, 'nin ise önlemlerdeki gevşemelerin ardından iyileşme görülen ülkeler arasında bulunduğu ifade edildi. Guardian gazetesinin verilerini esas alarak yaptığı analize göre, bugüne kadar 25 binden fazla koronavirüs vakası görülen 45 ülkeden 21'i önlemleri gevşetirken, bunlardan 10'unda vakalar yeniden artışa geçti.

AA
Giriş Tarihi: 26.6.2020 18:53 Son Güncelleme: 26.6.2020 18:55 ABONE OL
Koronavirüste korkutan tablo! O ülkeler 2. dalga ile karşı karşıya

Örneğin 'da Kovid-19 virüsü bulaşma katsayısı, bir mezbahada çıkan vakaların ardından 3 kat artarken, Suudi Arabistan ve 'da da yeni artışlarla ikinci dalganın işaretleri görüldü.

Koronavirüste korkutan tablo! O ülkeler 2. dalga ile karşı karşıya

İkinci dalga tehlikesi olan ülkeler
Bu ülkelerin her birinin, daha az şiddetli de olsa ikinci bir salgın dalgası ihtimaliyle karşı karşıya olduğu ifade edildi.

Bu ülkeler haftalık artışa göre (yüzde 36,7), Ukrayna (yüzde 29,3), ABD (yüzde 24,6), İsviçre (yüzde 15,1), Bangladeş (yüzde 12,9), (yüzde 12), İsveç (yüzde 11,2), (yüzde 6,6), Endonezya (yüzde 2,3) ve Suudi Arabistan (yüzde 0,3) olarak sıralandı.

Koronavirüste korkutan tablo! O ülkeler 2. dalga ile karşı karşıya

Türkiye iyileşme görülenler arasında
ise, "önlemleri gevşeten ve düzelme görülen ülkeler" arasında yer aldı. Uzmanlar bu listedeki ülkelerin sayılardaki düşüşe rağmen dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Koronavirüste korkutan tablo! O ülkeler 2. dalga ile karşı karşıya

Bu ülkeler, haftalık düşüşe göre (yüzde 3,6), Belçika (yüzde 9,6), Kanada (yüzde 12,2), Polonya (yüzde 13), Pakistan (yüzde 20,2), BAE (yüzde 22,2), Belarus (yüzde 23,9), İtalya (yüzde 30,9), İspanya (yüzde 61,4), Singapur (yüzde 67,8) ve Hollanda (yüzde 86,5) şeklinde oluştu.

Koronavirüste korkutan tablo! O ülkeler 2. dalga ile karşı karşıya
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Koronavirüste korkutan tablo! O ülkeler 2. dalga ile karşı karşıya
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