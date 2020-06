Libya’da asıl tehlikeli oyunu Fransa oynuyor

Ülkesinde birçok kesim tarafından sert şekilde eleştirilen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Libya hakkındaki sözlerine kendi ülkesindeki yayın kuruluşlarından tepkiler gelmeye devam ediyor. Fransız devlet radyosu Radio France'ın uluslararası yayın yöneticisi Jean-Marc Four, katıldığı bir programda Macron'un geçtiğimiz günlerde sarf ettiği "Türkiye, Libya'da tehlikeli oyun oynuyor" sözlerini değerlendirdi. Uluslararası hukuk ve siyasi açıdan Fransa'nın Türkiye'ye "ders verecek" konumda olmadığını anlatan Jean-Marc Four, "Libya'daki kaosun başlangıcında Fransa var. Libya'daki kaos, 2011'de dönemin Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, BM Güvenlik Konseyinin 1973 sayılı kararının çok daha ötesine giderek, Kaddafi'nin öldürülmesiyle başladı" dedi.







DARBECİYE SİLAH

Radio France yöneticisi, her fırsatta Libya'da sözde barıştan bahseden Macron'un sakladığı gerçekleri de bir bir açıkladı. Fransa'nın, darbeci Hafter milislerine silah temin ettiğine dair birçok ciddi kanıtların olduğunu dile getiren Four, Fransız diplomasisinin neredeyse gizlemeden Libya'da Hafter'i desteklemesinin de hukuki olarak sorgulanması gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin BM tarafından meşru olarak tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni desteklediğini hatırlatan Fransız gazeteci, "Bu konuda da Ankara, Paris'ten daha çok uluslararası hukuka uyuyor. Yani aslında Libya'da tehlikeli bir oyun oynayan Fransa'dır" diye konuştu.

İPLER TÜRKİYE'NİN ELİNDE

Fransa'nın Hafter konusunda İtalya ile de ters düştüğünü hatırlatan Fransız gazeteci, Paris'in Avrupa Birliği'nden de istediği desteği alamadığını ileri sürdü. Four, "AB, Suriye'de olduğu gibi oyun dışı kaldı. Libya'da artık ipler Türkiye ve Rusya'nın elinde" dedi.







FRANSIZ DİPLOMATLAR: TEK DÜRÜST LİDER ERDOĞAN

Fransız dergisi Le Canard Enchaine, bazı Fransız diplomatların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya'da dürüst oyun oynayan tek lider olduğu görüşünü paylaştığını yazdı. Le Canard Enchaine, "Libya'da sadece Türkiye dürüst oyun oynuyor" başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Türkiye'nin Libya'da tehlikeli oyun oynadığı" sözlerine karşılık bazı Fransız diplomatların "Erdoğan jeopolitik, askeri, petrol ve doğal gaz hedeflerini gizlemeden dürüst oyun oynayan tek kişi. Bu Akdeniz, Libya ve Kıbrıs için de geçerli" görüşünü paylaştı.

