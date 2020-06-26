Libya'da güç kaybeden Hafter, ABD'li lobi şirketiyle sözleşmesini sonlandırdı

Foreignlobby.com internet sitesinde, ''LGS, Halife Hafter'in ilan ettiği 'Libya Ulusal Ordusu' ile olan ilişkisini, Lobi Bilgilendirme Yasası (LDA) kayıtlarına göre, 19 Haziran itibariyle sonlandırdı. LGS, Perşembe günü, Yabancı Temsilciler Kayıt Yasası (FARA) kurumuna da, mükerrer kayıtlarını sona erdirme sürecinde olduğunu bildirdi.'' ifadelerine yer verildi.

Hafter'in, ABD ile daha yakın ilişkiler kurmasına yardımcı olmak için Teksas merkezli lobi firması LGS ile 21 Mayıs 2019'da sözleşme imzaladığı ve 13 aylık bir süre için 2 milyon dolar ödeme konusunda mutabık kaldığı bildirilmişti.

16 Haziran 2020 tarihinde süresi dolan sözleşmeyi kendilerinin sonlandırmadığını belirten LGS Genel Müdür Yardımcısı Joseph Fleming, ''Temel olarak sözleşmenin süresi doldu ve şu anda daha ciddi konulara odaklanmalarını gerektirecek bir durumdalar.'' açıklamasını yaptı.

Öte yandan internet sitesinde, ''Türkiye'nin ocak ayında başlayan Trablus tarafına müdahalesi sonucu Hafter güçleri zayıfladı, buna karşılık Hafter'in Rusya ve onun paralı askerlerinden yardım istemesi ABD ordusunu çileden çıkardı.'' değerlendirmesinde bulunuldu.

Lobi firmasının LDA kayıtlarına göre toplam 750 bin dolar ödeme aldığı ve FARA kayıtlarında en son geçen sonbaharda 500 bin dolarlık ödemenin şirket hesaplarına girdiği bilgisi paylaşılırken, Teksas merkezli lobi firmasının Trump yönetimi ile ilişkilerinin de geçen yazdan bu yana zayıfladığının altı çizildi.