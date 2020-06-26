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'tan 'de Kovid-19 vakalarının arttığı eyaletlere yardım teklifi

'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının merkezi konumundayken vaka sayılarını ve enfeksiyon oranlarını ciddi şekilde azaltan 'ta, Vali , vakalarının arttığı eyaletlere yardım teklifinde bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 26.6.2020 23:31 ABONE OL
New York'tan ABD'de Kovid-19 vakalarının arttığı eyaletlere yardım teklifi

Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 vakalarının arttığı Texas ve Arizona gibi eyaletlere yardım edebileceklerini belirterek, ''Ekipman, personel, bilgi, ventilatör, ulusal muhafız yardımı, neye ihtiyaç varsa, teklimiz açık uçlu.'' dedi.

Salgını kontrol altına almadan normalleşen eyaletleri ''hata yapmakla'' eleştiren Cuomo, Beyaz Saray'dan gelen önerileri takip eden eyaletlerde vaka sayısının arttığını, New York'un ise salgını bilimsel verileri baz alarak kontrol altına aldığını ifade etti.

Cuomo, ''Artık uyanma ve yadsınamaz gerçeklere bakma zamanı Amerika.'' dedi.

New York'ta Kovid-19 vakalarında düşüş sürerken son bir haftada California'da ve ülkenin güney eyaletleri Texas ve Florida'da vaka sayılarında rekor deredece artış yaşandı.

Florida'da son 24 saatte yaklaşık 9 bin vaka kaydedilirken, Kaliforniya ve Teksas'ta günlük vaka sayıları 7 bine ulaştı.

Kovid-19 verilerini derleyen Worldometer sitesine göre ABD genelinde vaka sayısı 2,5 milyonu geçerken 127 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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New York'tan ABD'de Kovid-19 vakalarının arttığı eyaletlere yardım teklifi
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