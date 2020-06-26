Onlarca gizli servis görevlisi karantinada

Korona önlemlerini umursamayan ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen hafta Oklahama eyaletindeki mitingine ilişkin çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Mitinginden sonra onlarca gizli servis görevlisi karantinaya alındı. CNN'in haberine göre ise iki görevlinin testi pozitif çıktı. Öte yandan Kovid-19 nedeniyle vergi mükelleflerine gönderilen destek paketi kapsamında hayatta olmayan 1,1 milyon kişiye toplam 1,4 milyar dolar değerinde çek gönderildiği ortaya çıktı. Ülkede yaşanan Floyd isyanından sonra vaka sayılarında ise rekor artışlar yaşanıyor. Son 24 saatte 38 bin 386 kişide kovid tespit edildi. Bu, nisan ayı ortasında yaşanan zirveden sonra bir gün içindeki en yüksek sayı oldu. Ülkede şu ana kadar 2.4 milyonu aşkın vaka ile 124 bin ölüm kaydedildi.Toplam vakalar 9 milyon 650 bini geçti. Ölümler 487 bini aştı.İtalya'da 34, Fransa'da 21, İspanya'da 3 kişi hayatını kaybetti.19 yeni vaka kaydedildi. Pekin'deki ikinci dalga kontrol altına alındı.Bir günde 42 bin 725 vaka kaydedildi.Devlet Başkanı Macky Sall, pozitif çıkan biriyle temas kurduğu için 14 gün karantinaya alındı.114 yaşındaki hasta Kovid-19'u yendi.