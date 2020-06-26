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Putin, Macron ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Emmanuel Macron ile , ve meselelerini görüştü.

AA
Giriş Tarihi: 26.6.2020 20:01 ABONE OL
Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Putin, Macron ile video konferans yöntemi ile yapılan görüşmenin başlangıcında yaptığı konuşmada, terörizm, kontrol edilemeyen göç sorunu ile iklim değişikliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve bozulan silah kontrol sistemi konularının ortak gündemleri olduğunu belirtti.

Rus lider Putin, "Bugün sıcak noktalardaki potansiyelin büyümesi, Ukrayna ve Balkanlar'daki problemler, Suriye ve Libya'daki durum hakkında konuşacağız." dedi.

"ORTAK SORUNLARLA MÜCADELEDE..."

Putin, ortak sorunlarla mücadelede güçlerin birleştirilmesinin önemine de dikkati çekti.

Macron ise yaşanan bölgesel krizlerin Avrupa'nın önemini gösterdiğini belirterek, "Güvenlik konusunda ikili ve çok taraflı diyaloğumuz için somut şartlar yaratılmalıdır. Ayrıca Libya, Ukrayna ve Suriye'deki krizler gündemimizde olmalıdır. Sağlık, ekonomi ve çevre koruma alanlarında ileriye dönük iş birliğinin de gündemimizde olması gerekir." şeklinde konuştu.

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Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
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