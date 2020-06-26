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'de iki ay sonra Kovid-19'a rastlandı

Afrika'nın turizm cenneti 'de iki ay sonra ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlandı. Seyşeller Haber Ajansının haberine göre, ülke sularında balıkçılık yapan 9 yabancı denizcinin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

AA
Giriş Tarihi: 26.6.2020 12:58 ABONE OL
Seyşeller'de iki ay sonra Kovid-19'a rastlandı

Afrika'nın turizm cenneti Seyşeller'de iki ay sonra ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasına rastlandı. Seyşeller Haber Ajansının haberine göre, ülke sularında balıkçılık yapan 9 yabancı denizcinin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Hükümet, tüm yabancı gemi mürettebatlarına test yaparak hastaları karantinada tutacağını açıkladı.

Ülkede, nisan ayından bu yana hiç vaka kaydedilmemişti.

Devlet Başkanı Danny Faure, ekonomiyi tamamıyla durdurmanın sonuçlarının ağır olabileceğini söyleyerek, gerekli önlemlerin alınarak normal hayattaki işleyişin sürdürüleceğini belirtti.

Ülkede salgının başından bu yana görülen toplam vaka sayısı 20.

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Seyşeller'de iki ay sonra Kovid-19'a rastlandı
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