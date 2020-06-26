Son dakika: İskoçya'da bıçaklı saldırı: 3 ölü

İskoçya'nın Glasgow kentinde bıçaklı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. BBC'nin haberine göre Glasgow kentinde bir otelde, bıçaklı saldırı gerçekleşti.

BCC'nin haberinde "olayda 3 kişinin öldüğünün sanıldığı" aktarılırken, saldırgan da polis tarafından vurularak öldürüldü. Bıçaklananlar arasında bir polis memurunun olduğu da belirtildi.

Saldırıda kaç kişinin yaralandığı henüz açıklanmazken, bir görgü tanığı 5 kişinin ambulanslarla hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Başka bir görgü tanığı da insanların koşarak otelden kaçtığını söyledi.

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Polisin açıklamasında, "durumun kontrol altına alındığı ve halka yönelik bir tehlike kalmadığı" kaydedildi.

JOHNSON'DAN AÇIKLAMA!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Glasgow'daki korkunç olayın kendisini derinden üzdüğünü ve kalbinin kurbanların aileleriyle olduğunu" belirtti.

İngiltere'de de 21 Haziran'da başkent Londra'ya yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Reading kasabasında düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi ölmüştü. Polis olayın terör saldırı olduğunu açıklamıştı.

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