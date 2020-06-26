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’da yakma girişimi son anda önlendi

Güvenlik Teşkilatı (SBU), Odessa şehrinde Neonazi örgüte mensup iki kişinin yakmaya çalıştıkları sırada yakalandığını duyurdu.

DHA
Giriş Tarihi: 26.6.2020 16:19 Son Güncelleme: 26.6.2020 16:31 ABONE OL
Ukrayna’da cami yakma girişimi son anda önlendi

Ukrayna Güvenlik Teşkilatı (SBU), Odessa şehrinde Neonazi örgüte mensup iki kişinin cami yakmaya çalıştıkları sırada yakalandığını duyurdu.

SON ANDA ÖNLENDİ

Ukrayna'nın Odessa şehrinde Neonazi örgüte mensup iki kişinin cami yakmaya çalıştıkları sırada son anda yakalandı. Ukrayna Güvenlik Teşkilatı SBU'dan yapılan açıklamada, Odessa'da dün gece iki kişinin, yanıcı maddelerin olduğu şişeleri bir camiye atmaya çalışırken son anda güvenlik güçlerince yakalandıkları bildirildi. Açıklamada, bu kişilerin evlerinde yapılan aramada, olayın planlanmasına ilişkin kayıtlara ve patlayıcı maddelere ulaşıldığı bildirildi. Saldırganların Neonazi örgütlere mensup olduğu belirtilen açıklamada, içlerinden birinin Odessa'ya gelmeden önce uzun süre Rusya'da kaldığı belirtildi. SBU, söz konusu saldırganların arkasında Rus istihbarat birimlerinin olmasından şüphelendiklerini kaydetti.

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Ukrayna’da cami yakma girişimi son anda önlendi
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