Umman, Katar, Kuveyt ve BAE'de coronavirüs kaynaklı can kayıpları arttı

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 9 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1132 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Son verilerle toplam can kaybının 153'e, vaka sayısının da 36 bin 34'e çıktığı aktarılan açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının ise 19 bin 482'ye ulaştığı bilgisi verildi.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs sebebiyle 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 946 yeni vaka tespit edildiği ifade edildi.

Ülkedeki toplam can kaybının 109'a, vaka sayısının 92 bin 784'e çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 76 bin 72'ye ulaştığı kaydedildi.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgın nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 915 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Ülkedeki toplam can kaybının 341'e, vaka sayısının da 43 bin 703'e çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşen sayısının ise 33 bin 969'a yükseldiği aktarıldı.

- BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 410 yeni vaka tespit ediliği ifade edildi.

Toplam can kaybının 310'a ulaştığı aktarılan açıklamada, vaka sayısının 46 bin 973'e, iyileşenlerin sayısının ise 35 bin 469'a çıktığı bilgisi paylaşıldı.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 35 kişinin daha virüse yakalanmasıyla toplam vaka sayısının 1697'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, şuana kadar 33 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 1144 kişinin de iyileştiği belirtildi.

- Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişiye daha Kovid-19 teşhisi koyulduğu ve toplam vaka sayısının 1164 olduğu aktarıldı.

Ülkede bugüne kadar 50 kişinin virüsten hayatını kaybettiği hatırlatılan açıklamada, toplam iyileşen sayısının ise 1023 olduğu bildirildi.

