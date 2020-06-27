ABD’de bir günde 2 bin 515 kişi öldü

ABD'DE son 24 saatte ölü sayısı 2 bin 515 artarak 127 bin 157'ye yükseldi. Vakalar ise 2.5 milyonu aştı. ABD Salgın Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, mevcut vaka sayısının 10 katı olan yaklaşık 25 milyon olabileceğini kaydetti.Vakalar 9.8 milyonu, ölümler ise 494 bini geçti.Aylar sonra vakalar ilk kez arttı.Ölümler 25 bini geçti. Finans Bakanı pozitif çıktı.Liverpool Üniversitesi'ne göre kovid, 10 hastanın 6'sında beyin hasarı ya da felce neden oluyor.Korona kriziyle artan işsizliğin uyuşturucu kullanımını tetikleyebileceği uyarısında bulundu.Son 24 saatte 6 bin 800 vaka tespit edildi.