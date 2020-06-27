Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD’de bir günde 2 bin 515 kişi öldü

’de bir günde 2 bin 515 kişi öldü

Giriş Tarihi: 27.6.2020 ABONE OL
ABD’de bir günde 2 bin 515 kişi öldü
ABD'DE son 24 saatte ölü sayısı 2 bin 515 artarak 127 bin 157'ye yükseldi. Vakalar ise 2.5 milyonu aştı. ABD Salgın Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi, mevcut vaka sayısının 10 katı olan yaklaşık 25 milyon olabileceğini kaydetti.
Dünya: Vakalar 9.8 milyonu, ölümler ise 494 bini geçti.
Avrupa: Aylar sonra vakalar ilk kez arttı.
Meksika: Ölümler 25 bini geçti. Finans Bakanı pozitif çıktı.
İngiltere: Liverpool Üniversitesi'ne göre kovid, 10 hastanın 6'sında beyin hasarı ya da felce neden oluyor.
Birleşmiş Milletler: Korona kriziyle artan işsizliğin uyuşturucu kullanımını tetikleyebileceği uyarısında bulundu.
Rusya: Son 24 saatte 6 bin 800 vaka tespit edildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD’de bir günde 2 bin 515 kişi öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA