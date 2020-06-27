ABD’den PKK/YPG itirafı: Çocukları savaştırıyorlar

ABD Dışişleri Bakanlığı, 2020 İnsan Kaçakçılığı Raporu'nu yayımladı. Ülkelerin insan kaçakçılığı hakkındaki durumlarının ele alındığı raporda terör örgütü PKK ve Suriye kolu YPG'nin Irak, Suriye ve Türkiye'de çocukları zorla silah altına aldığı belirtildi. Raporda, özellikle Irak'ın Sincar, Mahmur ve diğer bölgelerinden toplanarak silah altına alınan çocukların savaşmak üzere yine Sincar, Kandil Dağı ve Türkiye'deki merkezlerine gönderildiği kaydedildi. Türkiye'nin, insan kaçakçılığıyla mücadelede yoğun çaba sarf ettiği belirtilen raporda, "Hükümet, bir önceki rapor dönemine kıyasla genel olarak artan çabalar gösterdiği için Türkiye ikinci kategoride yer almaktadır" denildi.