Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri ABD'li komutandan Doğu Akdeniz uyarısı

'li komutandan uyarısı

Avrupa ve Afrika Kuvvetleri Donanma Komutanı James Foggo, 'nın askeri anlamda 'e odaklandığını kaydetti

AA
Giriş Tarihi: 28.6.2020 04:30 ABONE OL
ABD'li komutandan Doğu Akdeniz uyarısı

"Stars and Stripes" gazetesinin haberine göre, ABD Avrupa ve Afrika Kuvvetleri Donanma Komutanı James Foggo katıldığı bir web seminerinde, Doğu Akdeniz'in dünyada askeri anlamda en hareketli alanlardan biri olduğunu belirtti.

Rusya'nın "gözünü bu alana diktiğini" vurgulayan Foggo, "Rusya, Kalibr seyir füzesi atma gücü olan sessiz, modern denizaltılar konuşlandırıyor. Kilo sınıfı denizaltı Avrupa sularında her yere gidebilir ve dalgaların altından herhangi bir Avrupa ve Kuzey Afrika başkentini vurabilir. Bu da Avrupa su yollarında tetikte ve yüksek yetenekli donanma varlığını sürdürmenin önemine işaret ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

İlhak altındaki Kırım'ın ve Suriye'deki liman kenti Tartus'un Rusya için savunma ve denizcilik merkezi olduğunu vurgulayan Foggo, "Şimdi Rusya'nın Kırım ve Tartus'ta neler yaptığını ve Libya'da müstahkem mevki kazanması durumunda oluşturabileceği tehditleri bir düşünün." ifadesini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'li komutandan Doğu Akdeniz uyarısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA