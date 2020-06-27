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Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

'in Beydağ ilçesinde, kendisine ait zeytin bahçesini  ilaçlamaya giden (56), devrilen traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti.

DHA
Giriş Tarihi: 27.6.2020 22:55 ABONE OL
Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Olay, saat 18.00 sıralarında Yağcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Coşkun Kahraman, eşi Sultan Kahraman ile birlikte kendisine ait zeytin bahçesini ilaçlamaya gitti. Kahraman, bahçesini ilaçladığı sırada direksiyon kontrolünü yitirdiği traktör devrildi. Kazada traktörün altında kalan Kahraman'ı gören eşi Sultan Kahraman durumu sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Kahraman'ın sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Kahraman'ın cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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