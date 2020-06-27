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Dışişleri Bakanlığından 'Güney Rum Yönetimi' açıklaması: Hiçbir şekilde söz konusu olamaz

Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Birliği () Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, ile Güney Rum Yönetimi'ni (GKRY) bir araya getirme teklifine ilişkin, "Ülkemizin, Kıbrıs Cumhuriyeti unvanını gasp eden ve Kıbrıs Türklerini temsil etmeyen GKRY ile masaya oturması hiçbir şekilde söz konusu olamaz" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 27.6.2020 16:50 Son Güncelleme: 27.6.2020 17:04 ABONE OL
Dışişleri Bakanlığından 'Güney Kıbrıs Rum Yönetimi' açıklaması: Hiçbir şekilde söz konusu olamaz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, Türkiye ile GKRY'i bir araya getirme teklifi ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

AB'NİN BU TEKLİFİ CİDDİYETTEN UZAKTIR

Aksoy, "Hiçbir açıklamasında Kıbrıs Türklerinin Ada'nın doğal kaynakları üzerindeki eşit haklarına atıfta bulunmayan ve Kıbrıs Türklerini yok sayan AB'nin bu teklifi ciddiyetten uzaktır. Daha önce de defaatle vurguladığımız üzere, Kıbrıs meselesi çözülene kadar hidrokarbon kaynakları konusunda Kıbrıs Rumlarının muhatabı Kıbrıs Türkleridir. Bu çerçevede, GKRY Dışişleri Bakanı'nın muhatabı da biz değil, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Kudret Özersay'dır. Doğu Akdeniz meselesinde bir çözüm arzu ediliyor ise, atılacak ilk adım, Ada'daki iki halkın bir an önce bir araya gelerek, hidrokarbon kaynaklarının araştırılması ve işletilmesi konusunda, gelir paylaşımı dahil, ortak bir işbirliği mekanizması kurmalarıdır. KKTC'nin 13 Temmuz 2019 önerisi bunun için gerekli zemini sağlamaktadır" dedi.

Kıbrıs Adası'nın batısında deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasının ise, ancak Kıbrıs meselesi çözüldükten sonra mümkün olabileceğini kaydeden Aksoy, "Ülkemizin, Kıbrıs Cumhuriyeti unvanını gasp eden ve Kıbrıs Türklerini temsil etmeyen GKRY ile masaya oturması hiçbir şekilde söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

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Dışişleri Bakanlığından 'Güney Kıbrıs Rum Yönetimi' açıklaması: Hiçbir şekilde söz konusu olamaz
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