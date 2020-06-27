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'da kaynaklı günlük ölüm sayısı tek haneye düştü

'da yeni tip nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 8 artarak, 34 bin 716'ya yükseldi. Ülke genelinde bugüne kadar 5 milyon 277 bin 273 test yapıldı.

AA
Giriş Tarihi: 27.6.2020 19:47 Son Güncelleme: 27.6.2020 19:51 ABONE OL
İtalya'da coronavirüs kaynaklı günlük ölüm sayısı tek haneye düştü

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 802'lik düşüşle 16 bin 836'ya geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 240 bin 136'ya ulaştı. Son 24 saatte 175 yeni vaka kaydedildi.

İyileşenlerin sayısı bugün 969'luk artışla 188 bin 584'e çıktı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 8 artarak 34 bin 716'ya yükseldi. Günlük ölüm artışı, salgının başladığı ilk günlerdeki seviyeye geri dönerek, 29 Şubat'tan (8) bu yana ilk kez bu denli düşük çıktı.

Ülke genelinde bugüne kadar 5 milyon 277 bin 273 test yapıldı.

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İtalya'da coronavirüs kaynaklı günlük ölüm sayısı tek haneye düştü
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