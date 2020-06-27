Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Malavi'de eski papaz Lazarus Chakwera devlet başkanı seçildi

'de eski papaz devlet başkanı seçildi

Doğu Afrika ülkesi 'de salı günü düzenlenen devlet başkanı seçimini, 'nın kazandığı bildirildi

AA
Giriş Tarihi: 28.6.2020 04:18 ABONE OL
Malavi'de eski papaz Lazarus Chakwera devlet başkanı seçildi

Ulusal Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, 65 yaşındaki ana muhalefet Malavi Kongre Partisi (MCP) adayı eski papaz Chakwera'nın, oyların yüzde 58,6'sını alarak seçimin galibi olduğu duyuruldu.

Açıklamada, Demokratik İlerici Parti Başkanı ve mevcut Devlet Başkanı Peter Mutharika yüzde 39,4'ünün alırken Mbakuwaku Kalkınma Hareketi Partisi adayı Saulos Chilima'nın da oyların 0,73'ünü aldığı kaydedildi.

Ulusal Seçim Komisyonu Başkanı Chifundo Kachale, yaptığı açıklamada, "Komisyon, Chakwera'nın seçmenlerin zorunlu çoğunluğuna ulaştığını ve usulüne göre başkan seçildiğini açıkladı." dedi.

GEÇEN SENEKİ SEÇİM, "YOLSUZLUK YAPILDIĞI" GEREKÇESİYLE İPTAL EDİLMİŞTİ

Malavi Anayasa Mahkemesi, 21 Mayıs 2019'da düzenlenen devlet başkanlığı seçimini, "yaygın biçimde yolsuzluk yapıldığı" gerekçesiyle iptal etmişti.

Söz konusu seçimde, Demokratik İlerici Parti Başkanı ve Devlet Başkanı Mutharika, oyların yüzde 38,57'sini alarak birinci çıkmıştı.

Ana muhalefet MCP adayı eski papaz Chakwera oyların yüzde 35,4'ünü, Mbakuwaku Kalkınma Hareketi Partisi adayı Chilima ise yüzde 20,2'sini almıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Malavi'de eski papaz Lazarus Chakwera devlet başkanı seçildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA