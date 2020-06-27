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'da silahlı saldırı: 12 ölü

'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.

AA
Giriş Tarihi: 28.6.2020 00:09 ABONE OL
Nijerya'da silahlı saldırı: 12 ölü

Ulusal basında çıkan haberlere göre, silahlı kişilerce Zamfara eyaletine bağlı Unguwar Yabo köyüne saldırı gerçekleştirildi.

Saldırıda 12 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Zamfara Eyalet Polis Sözcüsü Muhammed Shehu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve soruşturma başlatıldığını belirtti.

- OTLAK KAVGASI

Zamfara eyaleti, 4 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle yaklaşık 2 bin kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.

Zamfara Eyaleti Valisi Bello Mohammed Matawalle öncülüğünde geçen sene 2 grup, aralarındaki çatışmaları bitirecek barış anlaşmasını imzalamıştı ve bu kapsamda 2 binden fazla çete üyesi silahlarını hükümete teslim etmişti.

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Nijerya'da silahlı saldırı: 12 ölü
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