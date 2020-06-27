Rus uçaklarından Sirte’ye sevkiyat

Libya ordusu, Rus Antonov ve İlyuşin kargo uçaklarının Sirte'deki El-Gırdabiyye Askeri Hava Üssü'ne en az 11 iniş yaptığını açıkladı. Söz konusu uçaklarla Suriyeli paralı savaşçı ve Rus yapımı 6 Pantsir hava savunma sisteminin yanı sıra silah ve mühimmatların taşındığı kaydedildi. Libya ordusu, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden kurtarmak için 6 Haziran'da "Zafer Yolları" isimli yeni bir harekat başlattığını duyurmuştu. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri, Libya'da Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'tan çekilirken tuzakladığı mayın ve patlayıcıların imha çalışmalarında milli teknolojiyi kullanıyor.