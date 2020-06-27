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SMO ile / arasında çatışma

'nin kuzeyindeki Tel Rıfat ilçesinde yuvalanan terör örgütü / ve Azez ilçesinde konuşlu Suriye Milli (SMO) askerleri arasında çatışma yaşandı.

AA
Giriş Tarihi: 27.6.2020 18:29 ABONE OL
SMO ile YPG/PKK arasında çatışma

Kilis'in karşısında Suriye topraklarında yer alan Azez ilçesinin güneyinde, YPG/PKK işgalindeki Meranaz bölgelerindeki cephe hatlarında, gözle görülür askeri hareketlilik üzerine, SMO ve teröristler arasında ağır silahlarla çatışma çıktı.

SMO tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada, çatışmalarda 6 örgüt üyesinin öldürüldüğü kaydedildi.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği boşaltması gereken Tel Rıfat ilçesinden, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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SMO ile YPG/PKK arasında çatışma
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