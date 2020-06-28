Fauci: ABD’nin Kovid ile ciddi problemi var

ABD'nin korona ile mücadele ekibi İki ay sonra toplandı. ABD bulaşıcı hastalık şefi Dr. Anthony Fauci yaptığı açıklamada "ABD'nin Kovid-19 ile ciddi bir problemi var" diyerek son zamanlarda hızla artan yeni vakalara dikkat çekti. Fauci, yayılmanın durdurulmaması durumunda, ülkenin şuan iyi durumda olan kısımlarının bile etkileneceğini söyledi. Ülkedeki vakalar 2.5 milyonu, ölümler ise 127 bini geçti.Vakalar 10 milyonu geçti, 499 bin kişi öldü.Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'daki en fazla günlük vaka artışının İsveç'te olduğunu açıkladı. DSÖ'nün açıklamasına cevap veren İsveç, artan vaka sayılarını artan test oranlarına bağladı.Sağlık Bakanlığı, her 33 saniyede bir İranlının virüse yakalandığını, her 13 dakikada bir İranlının virüsten öldüğünü söyledi.Toplam vakalar 530 bine ulaştı.Victoria eyaletinde şimdiye kadarki en yüksek oranda yerel virüs kümesi ortaya çıktı. 41 yeni vaka saptandı.Günlük vaka artışı 47 bini geçti. Salgın ülkenin köy ve kasabalarında da ortaya çıkmaya başladı.Gelecek 12 ay içinde kovid-19 test, tedavi ve aşısı için 31,3 milyar dolara ihtiyacı duyulduğunu açıkladı.Gençlerin düzenlediği gizli yaz partilerinin ikinci bir dalga yaratmasından korkuluyor.140 yeni vaka var..Savunma Bakanı Aleksandar Vulin ve Meclis Başkanı Maja Gojkovic'in, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı.Camiler ibadete açıldı, kiliselerin açılışı 2 hafta ertelendi.