Hafter geride yıkım bıraktı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin saldırısından kurtarılan başkent Trablus'un güneyindeki sivil yerleşim bölgeleri savaşın yorgunluğunun tüm izlerini taşıyor. Trablus'u ele geçirmek için milislerine 4 Nisan 2019'da saldırı emri vermesiyle ülkeyi şiddet sarmalına sürükleyen darbeci Hafter, Haziran 2020'ye kadar başkente yönelik saldırılarını aralıksız sürdürdü. Ancak geride Hafter'in başkenti ve ülke yönetimini silah zoruyla ele geçirmek için başlattığı savaşın yol açtığı büyük bir yıkım kaldı. Bir dönemin ışıltılı mahalleleri şimdi yanmış ve yıkılmış durumda.Arap Baharı adı verilen sürecin ardından zaten istikrarsızlıkla boğuşan Libya'da darbeci Halife Hafter'in başkente yönelik saldırılarının başlaması ardından 200 bine yakın Libyalı evini terketmek zorunda kaldı.Birleşmiş Milletler'in açıkladığı rakamlara göre, Libya içinde en az 400 bin kişi ülke içinde yerinden edilmiş durumda yaşıyor.Öte yandan Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa, Twitterdan yaptığı açıklamada gayrimeşru silahlı güçlerin lider Halife Hafter saflarında savaşan Rus güvenlik şirketi Wagner'in ülkenin güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.