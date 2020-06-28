İzlanda’da Başkan Johannesson yüzde 92,18 oyla yeniden seçildi

İzlanda'da devlet başkanlığı seçimleri sonuçlandı. Devlet Başkanı Gudni Johannesson, seçimde oyların 92,18'ini alarak bir dönem daha koltuğunu korudu. 252 bin 337 kayıtlı seçmenin olduğu ülkede 150 bin 913 kişi Johannesson'a oy verdi. Seçimlere katılım oranı ise yüzde 66,9 oldu. Johannesson'un rakibi Gudmundur Franklin Jonsson ise oyların sadece yüzde 7,82'ini aldı. Toplam oy sayısı ise 12 bin 797'de kaldı.

2016'da yapılan seçimlerde Johannesson, oyların sadece yüzde 39,1'i alarak 48 yaşında ülkenin en genç devlet başkanı olmuştu.