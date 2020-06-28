Macron yerlerde

Fransa'da önce Sarı Yelekliler göstericilerin tepki gösterdiği ardından pandemi sürecinde yetersiz kalmakla eleştirilen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un popülerliği iyice düştü. Köşeye sıkıştığı her an Türkiye'ye karşı tutarsız açıklamalara sarılarak hakkındaki eleştirilerinin yönünü değiştirmek isteyen Macron için bugün çok kritik. Ülkede Kovid nedeniyle ertelenen yerel seçimlerin ikinci turu gerçekleştirilecek.Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi'nin adayları mart ayındaki ilk tur seçimlerinde Paris, Lyon ve Marsilya gibi büyük kentlerde seçimi önde bitirememişti. Yerel seçimler Macron için aynı zamanda referandum olarak da görülüyor. Bugünkü seçimlerde ayrıca gözler bir yandan da Başbakan Edouard Philippe'de olacak. Başbakan, Le Havre kentinin belediye başkanlığı için yarışıyor. Philippe, ilk turda oyların yüzde 43,7'sini alarak birinci sırada bitirmişti. Philippe, 'Belediye başkanı seçilmesi halinde Başbakanlık görevini yürütmeye devam edeceğini' belirtmişti.Ancak Macron'un artık kendisinden daha popüler hale gelen Philippe'yi görevden alması bekleniyor. Uzmanlara göre Macron, faturayı Başbakan'a kesmek isteyecek. Ifop'un bu ay yaptığı araştırmaya göre Philippe'ye destek ve güven yüzde 50'ye ulaştı. Halkın Macron'a olan desteği ise yüzde 38'e kadar düştü.ABD merkezli Bloomberg'de Bobby Ghosh tarafından, 'Türkiye Macron'un hayallerini suya düşürdü' başlıklı bir yazı kaleme alındı. Yazıda, Libya'da elle tutulur bir şeyler yapan tek kişinin, Ulusal Mutabakat Hükümetine verdiği destekle Hafter güçlerinin geri çekilmesini sağlayan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu vurgulandı.Fransa'da bugün 16 milyon seçmen, 6 yılda bir gerçekleştirilen yerel seçimlerde 5 bin kadar belediye başkanını seçecek. İlk turda yüzde 50'nin üzerinde oy alarak doğrudan seçilen birimlerde, tekrar seçim olmayacak.