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’da son 24 saatte 6 bin 791 yeni koronavirüs vakası

’da son 24 saatte 6 bin 791 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 634 bin 437’ye ulaştı.

DHA
Giriş Tarihi: 28.6.2020 12:14 ABONE OL
Rusya’da son 24 saatte 6 bin 791 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 791 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 634 bin 437'ye ulaştı.

Dünyada en fazla vakanın görüldüğü üçüncü ülke konumuna gelen Rusya'da son 24 saatte 6 bin 791 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 634 bin 437'ye yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 104 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 9 bin 73'e ulaştığını açıkladı.

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Rusya’da son 24 saatte 6 bin 791 yeni koronavirüs vakası
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