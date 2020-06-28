“Rusya’dan Taliban’a para teklifi” iddiası

Rusya, Taliban bağlantılı militanlara Afganistan'daki Amerikan askerleri ve koalisyon güçlerini öldürmeleri için gizlice para teklifinde bulundu. New York Times'ın ABD'li istihbarat yetkilileri ve bulgularına dayandırdığı haberine göre, Avrupa'da suikast girişimleriyle de bağlantısı olan Rus istihbarat birimi, Taliban militanlarına Afganistan'daki Amerikan askerini öldürmeleri için para teklif etti. ABD'li yetkilileri, Rusya'nın militanlara para teklif ettiği istihbaratını yakalanan Taliban mensuplarının sorgusu sırasında öğrendi.