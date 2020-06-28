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’nin yardımları sürüyor

Giriş Tarihi: 28.6.2020 ABONE OL
Türkiye’nin yardımları sürüyor
Koronavirüsle mücadelede 120'ye yakın ülkeye yardım eli uzatan Türkiye'nin dünya ülkelerine yardımları sürüyor. Türk Kızılay'ı, Uganda Kızılhaç Derneği'ne saha ekipmanları yardımında bulundu. Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Fikret Kerem Alp, Türkiye'den gelen malzemeleri, başkent Kampala'da Uganda Kızılhaç Derneği Genel Sekreteri Robert Kwetsiga'ya teslim etti. Yardım için teşekkür eden Kwetsiga, bağışları Türk halkından aldığım için mutluyum dedi. Türkiye ayrıca Kovid- 19'un en fazla vurduğu ülkelerden Brezilya'ya da maske yardımında bulundu. Türkiye'nin Sao Paulo Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada, ülkenin ticaret merkezi ve en kalabalık şehri Sao Paulo'da bir hastaneye maske yardımı yapıldığı kaydedildi.
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Türkiye’nin yardımları sürüyor
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