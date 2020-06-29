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Dışişleri Bakanlığından 'a taziye mesajı

, 'da menkul kıymetler borsasına (PSX) yapılan terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

AA
Giriş Tarihi: 29.6.2020 21:00 ABONE OL
Dışişleri Bakanlığından Pakistan'a taziye mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Karaçi'deki menkul kıymetler borsasına ait binaya gerçekleştirilen terör saldırısı sonucu ölü ve yaralıların olmasının büyük üzüntüyle öğrenildiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve dost Pakistan Hükümeti ile kardeş Pakistan halkına başsağlığı diliyoruz."

Pakistan'da menkul kıymetler borsası binasına rastgele ateş açarak giren 4 saldırgan 3 kişinin ölümüne sebep olurken, 7 kişiyi de yaralamıştı.

Saldırıyı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) üstlenmişti.

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Dışişleri Bakanlığından Pakistan'a taziye mesajı
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