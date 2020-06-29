İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in kaldığı şatonun duvarına asılan ilan şaşırttı

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in İskoçya'daki Balmoral Şatosu'nun duvarına ilginç bir ilan asıldı. Yetkililer, turistlerin sıkça gezdiği şatonun duvarına tuvalet ihtiyacını giderdiği gerkeçesiyle "İhtiyacınızı, Şato'dan 30 metre ileride giderin" sözlerini içeren ilan asıldı.

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in İskoçya'nın Aberdeen kentinde bulunan ve bir doğa harikası olan Balmoral Şatosu'nun başı bugünlerde doğa gezginleriyle dertte. Kraliçe'nin kış aylarında kaldığı aile şatosunun yetkilileri, şato ve çevresinde tuvalet ihtiyacını açık havada giderenleri uyardı. Açıklamada "İşemek istiyorsanız lütfen 30 metre ilerdeki ırmak veya küçük gölleri kullanın. Diğer ihtiyaçlarınızı gidermek için binalardan, patikalardan, su kaynaklarından ve hayvan çiftliklerinden mümkün olduğunca uzağa gidin" denildi.