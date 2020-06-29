İsrail ve ABD arasında anlaşmazlık! İsrail'in skandal planı neden gündemde?

İSRAİL'İN "İLHAK" PLANINDA NELER YER ALIYOR?

İsrail yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Filistin toprakları üzerindeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" etmeyi planlıyor.

Söz konusu plana göre, "ilhak" edilecek bölgeler, Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 30'unu oluşturuyor.

"İlhak" edilecek bölgelerde yaşayan Filistinlilere İsrail vatandaşlığı mı verileceği yoksa işgal altındaki Doğu Kudüs'te olduğu gibi sadece oturum izni mi tahsis edileceği konusunda farklı görüşler dile getiriliyor.

İsrail, Ürdün Vadisi'nin "kendi güvenliği için önemli olduğu" iddiasıyla "ilhak" etmeyi istediğini öne sürüyor. Yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin ise boşaltılmayacağını ve bu yerlerin "İsrail'e bağlanması gerektiğini" savunuyor.

Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve buralarda 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Filistin toprakları üzerine kurulan bu yerleşim birimleri, Filistin kentlerini, beldelerini, köylerini birbirinden ayırıyor.

Buralarda ikamet eden Yahudi yerleşimciler, toprakları zorla ellerinden alınan Filistinlilere ait beldelere, köylere ırkçı saldırılar düzenliyor.

Saldırılarda, araçları yakan, evlerin duvarlarına ırkçı sloganlar yazan Yahudi yerleşimciler, sık sık Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor.