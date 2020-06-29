İsrail’e dünya ‘dur’ demeli

İşgalci İsrail'in Filistin topraklarını ilhak kararına tepki sürüyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu kabinesi dün ilhak kararlarını son kez görüştü. Netanyahu, 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek. Yıllardır Filistin topraklarını kan dökerek işgal eden İsrail'in gözü şimdi de ilhak ile bereketli Ürdün Vadisi ile Batı Şeria'da. İsrail'in ilhak planına karşı birçok ülke sesini iyice yükseltmeye başladı. Guardian'a göre İsrail'e yaptırımlar bile masada. Sadece ülkeler değil, BM uzmanları, tarihçiler, bağımsız bilim kurumları gibi birçok tarafsız oluşumlar da İsrail'e karşı.