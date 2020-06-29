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'ya giriş yasağının kapsamı 129 ülkeye ulaştı

'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 18 ülkenin daha giriş yasağı kapsamına alındığı ve yolcu kabul edilmeyecek ülke sayısının 129'a ulaştığı bildirildi. Giriş yasağı listesine Irak, Lübnan, Gürcistan, Cezayir, Senegal ve Küba eklendi

AA
Giriş Tarihi: 29.6.2020 16:06 ABONE OL
Japonya'ya giriş yasağının kapsamı 129 ülkeye ulaştı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ulusal Güvenlik Konseyinin (NSC) kararı doğrultusunda Japonya'ya giriş yasağı uygulanacak ülkeler listesi genişletildi.

Buna göre, Asya'dan Gürcistan, Orta Doğu'dan Irak, Lübnan, Afrika'dan Cezayir, Moritanya, Senegal, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Eswatini listeye eklendi.

Listeye Orta Amerika'dan Kosta Rika, Guatemala, Nikaragua, Karayipler'den Küba, Grenada, Haiti, Jamaika, Saint Vincent Grenadines, Güney Amerika'dan Guyana da dahil edildi.

1 TEMMUZ'DAN İTİBAREN KABUL EDİLMEYECEK

Bu ülkelere son iki haftada seyahat öyküsü bulunan yolcular 1 Temmuz'dan itibaren Japonya'ya kabul edilmeyecek.

Karar sonrası ülkeye yolcu kabul edilmeyecek ülke sayısı 129'a ulaştı. Ülkede marttan bu yana Çin, Güney Kore, ABD, Rusya, Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen yolculara giriş yasağı uygulanıyor.

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Japonya'ya giriş yasağının kapsamı 129 ülkeye ulaştı
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