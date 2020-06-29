Koronavirüs Fransa'daki tarihi lüks şato ve malikaneleri de vurdu

Lüks konuta olan talep, dünyanın birçok popüler şehrinde gerileme gösterdi. Bunun sonucunda evler, 2020'nin ilk çeyreğinde, geçen yılki aynı döneme göre ucuzladı.Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'daki bir çok ülkede konut satışları durma noktasına geldi. Fransa'daki şato ve malikanelerin virüs nedeniyle % 15 ile 30 arası ucuzladığı duyuruldu.

BAZI TARİHİ FRANSIZ ŞATOLARI % 40 UCUZLADI

Aralarında 15'inci yüzyıldan kalma şatolarında bulunduğu malikane ve şatoların değeri, geçen yıla göre % 15 ile 30 arasında ucuzladı. Bazı tarihi şatoların ise yaklaşık %40 ucuzladığı ifade edildi.

LÜKS KONUTLARDA DÜŞÜŞ GERÇEKLEŞEN KENTLER

Öte yandan, dünyanın en önemli küresel emlak danışmanlık şirketlerinden Knight Frank LLP'nin hazırladığı rapora göre, lüks konut fiyatlarındaki düşüş New York'ta (ABD) yüzde 3.2, St.Petersburg'da (Rusya) yüzde 3, Dublin'de (İrlanda) yüzde 2.5, Pekin'de (Çin) yüzde 1.7 ve Londra'da (İnglitere) yüzde 1.1 olarak gerçekleşti.

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