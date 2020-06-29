Kozmetik devi ‘beyazlatıcı’ demeyecek

Kozmetik şirketi L'Oreal ürünlerinde 'beyazlatıcı' ifadesini artık kullanmayacak. ABD'de siyahi vatandaş George Flyod'un polis memuru Derek Chauvin tarafından boğularak öldürülmesinin ardından başlayan eylemler dünyada ırkçılıkla mücadeleyi farklı bir boyuta taşıdı. Fransız kozmetik şirketi L'Oreal, ırkçılık karşıtı eylemlerin yayılmasıyla birlikte pazarladığı ürünlerinde "beyazlatıcı" ifadesini kullanmayı bıraktığını açıkladı. L'Oreal grubu konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Beyaz/beyazlatıcı, renk açtırıcı, hafif/hafifletici ifadelerini çıkarma kararı aldığını" duyurdu. L'Oreal'in bu kararı, bir diğer kozmetik firması Unilever'in açıklamasının ardından geldi. Perşembe günü Unilever'in Bangladeş ve Hindistan kolları renk açıcı ürünlerinin ismini değiştirme kararı almıştı. L'Oreal ile birlikte birçok kozmetik şirketi "Siyahların Hayatı Önemlidir" (Black Lives Matter) eylemleri sırasında renk açıcı ürünleri sebebiyle eleştirilmişti.