Macron ağır yenilgi aldı

Fransa'da yerel seçimlerin ikinci turunun kaybedeni Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu iktidar partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) oldu. Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen yerel seçimlerin ikinci tur oylaması dün sona erdi. Seçimin ikinci turunda, ilk turda olduğu gibi LREM ülkedeki büyük şehirleri kaybetti. Yeşiller Partisi (EELV) Lyon, Bordeaux, Strazburg, Poitiers, Besançon ve Marsilya'da belediye başkanlıklarını aldı. Başbakan Edouard Philippe, Le Havre'da girdiği yarışta yüzde 58,83 ile seçimi kazandı. Paris'te Sosyalist Partinin (PS) adayı mevcut Belediye Başkanı Anne Hidalgo, oyların yüzde 48,7'sini alarak yeniden belediye başkanı seçildi. Polonya'da da cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu yüzde 41 oy alan mevcut Cumhurbaşkanı Andrzej Duda önde bitirdi. Seçimde hiçbir aday yüzde 50 oya ulaşamadığı için 12 Temmuz'da ikinci tur yapılacak.