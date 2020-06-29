Ölenlerin sayısı 500 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 502 bin 986 oldu. Vaka sayısı ise 10 milyon 186 bini geçti. Reuters haber ajansına göre dünyanın düzenini değiştiren pandemi artık yeni bir evrede. Brezilya ve Hindistan salgının yeni merkezi konumunda bulunuyor. Son 1 haftadaki yeni vakaların 3'te biri bu iki ülkeden. Çin, Avustralya ve Yeni Zelanda'da yeni virüs kümeleri var. En fazla vaka bildiren ABD'de mayıs ayında azalan vakalar yeniden artışa geçti. Ülkedeki vakalar 2.6 milyonu geçti. Ölü sayısı ise 128 bin 315'e çıktı.Ülke genelinde kapalı ve kalabalık yerlerde maske kullanmak zorunlu olacak. Can kaybı 10 bin 508'e ulaştı.Yeni yasaklar gündemde.3 ay sonra camiler yeniden açıldı17 yeni vaka var. Başkent Pekin'de salgınla mücadelede toplu test uygulamasına geçildi.Son 24 saatte 62 vaka daha saptandı.Son bir gün içinde 6 bin 791 yeni vaka görüldü. Vakalar 634 bini geçti.4 bin 410 yeni vaka. Ölümler 26 bini geçti.Günlük vaka artışı 8 Nisan'dan beri en yüksek seviyede.Uçuş yasakları 12 Temmuz'a kadaruzatıldı.