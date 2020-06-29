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Oyuna beyaz taş başlar: Satranç ırkçı mı?

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Giriş Tarihi: 29.6.2020 ABONE OL
Oyuna beyaz taş başlar: Satranç ırkçı mı?
ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından başlayan ırkçılık karşıtı gösterilerin etkisi hayatın her alanında görülmeye devam ediyor. Avustralya'da "beyazların üstünlüğü" konusundaki tartışmalar satranç oyununa da taşındı. Ülkenin eski satranç sporcularından John Adams, ülkenin resmi yayın kuruluşlarından Sydney ABC radyosundan kendisini aradıklarını ve "Satranç oyunu ırkçı mı?" sorusunu cevaplamasını istediklerini açıkladı. Adams, radyonun buna gerekçe olarak satranç ilk hamleyi beyaz tarafın yapmasını gösterdiğini kaydetti. Eski satranç oyuncusu Adams ise ırkçılık tartışmalarına satrancın dahil edilmesinin çok mantıksız olduğunu ve vatandaşın vergileri ile ayakta duran bir kurumun daha ciddi konularla uğraşması gerektiğini söyledi.
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Oyuna beyaz taş başlar: Satranç ırkçı mı?
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