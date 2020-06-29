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Protestoda saldırı: 1 ölü

Giriş Tarihi: 29.6.2020 ABONE OL
Protestoda saldırı: 1 ölü
ABD'ninKentucky eyaletinde Afro-Amerikalı Breonna Taylor'ın evinde polis tarafından öldürülmesi üzerine düzenlenen protestoda bir kişi silahla vurularak hayatını kaybetti. Jefferson Square Park'ta önceki gece yaşanan olayda kimliği bilinmeyen saldırgan, protestoculara ateş açtı. Saldırıda parkta bulunan bir erkek protestocunun hayatını kaybettiği, parkın karşısındaki Adalet Sarayı yakınındaki bir kişinin ise yaralandığı kaydedildi. Polis olayın ardından güveliği sağlamak üzere parkı boşaltırken, saldırganın yakalanması için çalışmaların sürdürdüğü belirtildi.
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Protestoda saldırı: 1 ölü
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