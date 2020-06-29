Şii Alimden Erdoğan’a övgü: Libya’nın istikrarı için çabalıyor

Türkiye'nin Libya'da darbeci Hafter ve destekçilerine karşı kararlı duruşuna destekler gelmeye devam ediyor. Lübnan'daki Şii alimlerden ve Hizbullah örgütünün ilk Genel Sekreteri Şeyh Subhi Tufeyli, Facebook sayfasında yayınladığı videoda, bazı Körfez ülkeleri ile Mısır yönetiminin Libya'daki tutumlarıyla, Türkiye'ye karşı İsrail'in de aralarında bulunduğu bazı ülkelerle yaptıkları iş birliğini değerlendirdi. "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, halkların çıkarı ve Libya'nın istikrarı için çabalıyor " diyen Şeyh Tufeyli, Erdoğan'ın aynı zamanda kendi ülkesinin çıkarları için çalıştığını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Türkiye, istikrarla birlikte orada yatırım ve ticaretiyle varlık gösterecek. Bu nedenle 'Erdoğan'ın yanında yer almıyoruz' deyip Fransa, Rusya, İtalya ve İsrail'in yanında yer almamız caiz değildir, doğru da değildir." Şeyh Tufeyli, ayrıca konuşmasında Türkiye'nin Libya'da, Fransa ve İsrail'in hırslarına karşı durduğuna dikkati çekti. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Libya'da savaştığı gibi aynı zamanda bir iç savaşı da körüklediğini vurgulayan Şii alim, Fransa, Rusya ve İtalya'nın ise neler planladıklarını kimsenin kestiremediğini sözlerine ekledi.